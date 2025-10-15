Spirit Airlines prévoit de renouer avec les bénéfices en 2027 après sa restructuration

Spirit estime les pertes à 804 millions de dollars en 2025, 145 millions de dollars en 2026

La réduction de la flotte devrait permettre d'économiser 400 millions de dollars par an

Le transporteur prévoit de liquider certains actifs, notamment le siège social et les créneaux aéroportuaires

EBITDAR prévu à 900 millions de dollars d'ici 2027

Spirit Airlines a déclaré mardi qu'elle s'attendait à enregistrer des pertes jusqu'en 2027, date à laquelle elle prévoit d'afficher son premier bénéfice annuel en huit ans.

En août, la compagnie aérienne à très bas coûts a déposé son bilan pour la deuxième fois en un an . Spirit et d'autres transporteurs américains à bas prix sont aux prises avec des coûts d'exploitation croissants , des préférences changeantes de la clientèle, une capacité excédentaire dans le secteur et une concurrence féroce de la part des compagnies aériennes traditionnelles.

Dans un document réglementaire déposé mardi, la compagnie aérienne basée en Floride a estimé qu'elle subirait des pertes de 804 millions de dollars en 2025 et de 145 millions de dollars en 2026. La compagnie prévoit toutefois de passer à un bénéfice de 219 millions de dollars en 2027 - son premier bénéfice annuel depuis 2019.

Dans le cadre de sa restructuration, Spirit réduit ses opérations et sa flotte pour réduire les coûts . Elle envisage également de vendre des actifs pour consolider ses finances.

Spirit prévoit de réduire encore sa capacité aérienne de 20 % l'année prochaine. Son plan d'entreprise prévoit un réseau réduit en 2026 suivi d'une croissance en 2027-2029.

Elle a déjà licencié environ 330 pilotes et prévoit d'en licencier 270 autres le mois prochain. Elle a également décidé de licencier environ 1 800 agents de bord , soit environ un tiers de son personnel de cabine, à compter du 1er décembre.

Ces licenciements devraient permettre à la compagnie d'économiser 211 millions de dollars.

Elle prévoit également de liquider certains actifs, notamment son siège social à Dania Beach, en Floride, des créneaux d'atterrissage et de décollage à l'aéroport LaGuardia de New York et des milliers de pièces détachées.

La société a déclaré que son plan de transformation sera entièrement mis en œuvre d'ici à la fin de 2027, date à laquelle elle prévoit de produire un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais de location (EBITDAR), une mesure de la performance d'exploitation, d'environ 900 millions de dollars.