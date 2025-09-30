Spirit Airlines obtient un financement de 475 millions de dollars dans le cadre de la procédure de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Airlines FLYY.A a négocié un financement à hauteur de 475 millions de dollars avec les détenteurs d'obligations existants pour soutenir les opérations commerciales normales pendant sa restructuration au titre du chapitre 11, a déclaré mardi sa société mère.

Spirit s'attend à ce que 200 millions de dollars du financement du débiteur en possession de ses biens soient disponibles immédiatement si le tribunal l'approuve. La prochaine audience est prévue pour le 10 octobre.

La compagnie a également obtenu un accès provisoire à 120 millions de dollars de liquidités, a-t-elle déclaré.

En août, le pionnier américain des vols sans superflu s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation n'ait pas réussi à lui donner une assise financière plus solide.

Spirit a déclaré mardi qu'elle avait convenu avec le loueur d'avions AerCap Holdings AER.N de rejeter les contrats de location de 27 avions. AerCap versera à Spirit 150 millions de dollars dans le cadre de cet accord.

L'accord résout leur différend concernant un contrat portant sur 36 avions Airbus dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028.

La société a également indiqué qu'elle avait obtenu l'accord du tribunal des faillites du district sud de New York pour rejeter 12 baux aéroportuaires et 19 contrats de manutention au sol.

La semaine dernière, Spirit a déclaré qu' elle arrêtait 40 routes.