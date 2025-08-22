Spirit Airlines envisage des options stratégiques après l'échec de ses efforts de restructuration, selon le WSJ

Spirit Airlines FLYY.A étudie une série d'options stratégiques après que sa récente restructuration financière ait échoué à assurer un avenir durable au transporteur à bas prix, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La compagnie aérienne a fait appel au conseiller financier PJT Partners alors qu'elle est en manque de liquidités et travaille également avec les cabinets de conseil FTI et Seabury Airline Strategy Group, selon le rapport.