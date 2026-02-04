Spirit Airlines envisage de céder deux portes d'embarquement de l'aéroport de Chicago à United Airlines pour 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation FLYYQ.PK demande au tribunal des faillites du district sud de New York l'autorisation de céder deux portes d'embarquement de l'aéroport O'Hare à United Airlines UAL.O pour un montant de 30,2 millions de dollars, selon un document déposé au tribunal.

En août 2025, Spirit s'est déclarée en faillite pour la deuxième fois, confrontée à la diminution de ses réserves de trésorerie et à des pertes croissantes. La compagnie s'est déjà retirée de 14 aéroports et a rejeté les contrats de location de plus de 80 avions dans le but de se débarrasser de ses actifs non essentiels et de préserver ses liquidités. Dans le cadre de l'optimisation de son réseau, Spirit a déterminé qu'elle n'avait plus besoin des quatre portes d'embarquement préférentielles de l'aéroport international O'Hare de Chicago. La compagnie aérienne a précédemment réaffecté deux de ces portes à American Airlines AAL.O en décembre. Selon le dossier, deux grandes compagnies aériennes ont présenté des offres pour les portes d'embarquement G12 et G14. Spirit a déclaré que United offrait la meilleure et la plus élevée combinaison de prix et d'adaptation opérationnelle. Spirit avait environ 32 départs d'O'Hare les jours de pointe, qui ont depuis été divisés par deux, selon un document déposé au tribunal en novembre. Si le tribunal donne son accord fin février, Spirit a déclaré qu'elle utiliserait les 30,2 millions de dollars de frais de cession pour rembourser par anticipation les prêts à terme tels que définis dans son accord de crédit de débiteur en possession de ses biens. En décembre, Spirit a obtenu un financement d'urgence supplémentaire de 100 millions de dollars pour soutenir ses opérations et ses efforts de restructuration.