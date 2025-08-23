Spirit Airlines engage des conseillers pour évaluer les options après l'échec des efforts de restructuration, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Spirit Airlines FLYY.A a engagé des conseillers pour explorer des options stratégiques après que sa restructuration financière n'ait pas permis d'assurer un avenir durable, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des sources.

La compagnie aérienne a fait appel à la banque conseil PJT Partners et travaille également avec les cabinets de conseil FTI et Seabury Airline Strategy Group, selon le rapport.

La compagnie aérienne à bas prix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'avenir de Spirit reste incertain quelques mois seulement après sa sortie de la faillite, la compagnie aérienne déficitaire ayant exprimé de nouveaux doutes quant à sa capacité à poursuivre ses activités dans un contexte de faible demande intérieure et de diminution des réserves de trésorerie.

Les actions de Spirit Aviation Holdings, la société mère de Spirit Airlines, ont chuté de 14,6 % à 1,40 $ dans les échanges après les heures de bureau.

La compagnie aérienne, connue pour sa livrée jaune vif, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre dernier après des années de pertes, de tentatives de fusion ratées et de lourdes dettes.

Elle a été le premier grand transporteur américain à se placer sous la protection du chapitre 11 depuis 2011 et est sortie de la faillite en mars à la suite d'une restructuration approuvée par le tribunal et soutenue par ses créanciers.

Vendredi, l'agence de notation Moody's a rejoint Fitch en abaissant la note du transporteur dans la catégorie "junk", soulignant que Spirit, basée à Dania Beach, en Floride, "brûle des liquidités plus importantes que prévu" par rapport aux prévisions antérieures lorsque la compagnie aérienne s'est placée sous la protection de la faillite .

Fitch a dégradé la note de Spirit la semaine dernière , citant une forte probabilité de défaillance à court terme.