Spirit Airlines en pourparlers avec Castlelake, selon CNBC

La compagnie aérienne Spirit Airlines

FLYYQ.PK , en faillite, est en pourparlers avec la société d'investissement Castlelake en vue d'une transaction potentielle, a rapporté CNBC News jeudi.