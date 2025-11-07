Spirit Airlines conclut des accords de travail provisoires pour réduire les coûts dans le cadre de la procédure de faillite

Spirit Airlines a déclaré vendredi avoir conclu des accords de principe avec les syndicats représentant ses pilotes et son personnel navigant commercial, qui impliqueraient certaines concessions contractuelles, alors que le transporteur tente de maîtriser ses coûts dans le cadre de la procédure de restructuration en cours au titre du chapitre 11.

La compagnie aérienne a déclaré que son équipe de direction a également accepté de réduire les salaires à un pourcentage qui ne sera pas inférieur à celui du groupe de pilotes une fois que l'accord de principe sera ratifié.

Au début de l'année, le transporteur à ultra-bas coûts s'est placé pour la deuxième fois sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites , alors qu'il était confronté à des réserves de trésorerie en baisse et à des pertes de plus en plus importantes.

Dans le cadre d'une initiative plus large de réduction des coûts, Spirit a supprimé des emplois, réduit ses itinéraires et réduit ses activités afin de stabiliser ses finances et de sortir de la faillite.

Mercredi, la compagnie a annoncé la suppression d'environ 150 postes salariés et l'interruption de ses services dans cinq aéroports, dont Milwaukee et Phoenix.

"À la suite de négociations approfondies en réponse à la demande de la compagnie de réduire les coûts des pilotes, les pilotes de Spirit ont conclu un accord de principe avec Spirit Airlines sur les modifications à apporter à leur convention collective", a déclaré vendredi l'Air Line Pilots Association (Association des pilotes de ligne).

Les deux accords seront soumis à la ratification des pilotes et du personnel navigant commercial et nécessiteront également l'approbation d'un tribunal.

Spirit a ajouté que les accords de principe devraient permettre de réaliser des économies annuelles suffisantes pour atteindre les objectifs financiers requis pour son prochain tirage dans le cadre du financement du débiteur en possession de ses biens.