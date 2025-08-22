 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spirit Airlines chute suite à l'annonce de l'engagement de conseillers pour étudier les options possibles après l'échec de sa restructuration
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de Spirit Airlines FLYY.A chutent de 15,85 % à 1,38 $ après la fermeture de la bourse ** Le transporteur aérien à bas prix explore des alternatives stratégiques après que sa récente restructuration financière n'ait pas réussi à le mettre sur une voie durable, rapporte le Wall Street Journal , citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport ajoute que la compagnie a fait appel à la banque conseil PJT Partners alors qu'elle est à court de liquidités et qu'elle travaille également avec les sociétés de conseil FTI et Seabury Airline Strategy Group

** La société n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** L'action a chuté de 21 % depuis que la société a averti des doutes sur la continuité de l'exploitation, quelques mois seulement après avoir émergé de la faillite le 12 août

