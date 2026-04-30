Spirit Airlines annonce que l'audience sur son plan de sauvetage est reportée, les négociations se poursuivant

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Spirit Airlines a déclaré qu'aucune audience n'aurait lieu jeudi, alors que les discussions se poursuivent avec les créanciers concernant les modalités d'un éventuel plan de sauvetage de 500 millions de dollars mis en place par le gouvernement américain.

La compagnie aérienne a indiqué mercredi dans un document déposé auprès du tribunal que les négociations se poursuivaient et que les prêteurs n'avaient pas déposé de notification susceptible d'entraîner la liquidation des actifs de Spirit dans un délai de sept jours ouvrables.