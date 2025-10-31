Spirit AeroSystems affiche une perte trimestrielle plus importante en raison de la hausse des coûts

Spirit AeroSystems SPR.N a affiché une perte plus importante au troisième trimestre vendredi, alors que le fournisseur de l'aérospatiale continue de brûler des liquidités, plombé par des coûts plus élevés dans sa chaîne d'approvisionnement.

La société, qui est sur le point d'être rachetée par son ancienne société mère, Boeing BA.N , est aux prises avec des coûts croissants qui grugent ses marges.

L'UE a approuvé l'acquisition pour un montant de 4,7 milliards de dollars au début du mois, après que Boeing a proposé de céder toutes les activités de Spirit qui fournissent actuellement des aérostructures à son rival européen Airbus

AIR.PA .

Boeing a proposé des mesures correctives après que la Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence de l'UE, a déclaré que l'opération aurait sensiblement réduit la concurrence sur le marché mondial des aérostructures et dans le secteur des avions commerciaux de grande capacité.

L'opération, qui devrait être conclue au quatrième trimestre, doit encore être approuvée par les États-Unis.

Plus tôt dans la journée de vendredi, l'agence de notation S&P Global a déclaré que la fermeture du gouvernement américain pourrait probablement retarder cette acquisition jusqu'en 2026. Toutefois, une source industrielle a déclaré à Reuters qu'elle ne s'attendait pas à un retard jusqu'en 2026.

Spirit a enregistré une perte nette trimestrielle de 724 millions de dollars, soit 6,16 dollars par action, contre une perte de 477 millions de dollars, soit 4,07 dollars par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 8 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,47 milliard de dollars l'année dernière.