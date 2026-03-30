Spire progresse grâce à la vente de son unité de commercialisation du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de gaz naturel Spire SR.N augmentent de 4 % à 94,3 $ avant la mise sur le marché

** La société vendra son unité de commercialisation du gaz Spire Marketing à Boardwalk Pipelines pour 215 millions de dollars en espèces

** Le produit de la vente devrait servir à financer en partie l'acquisition de Piedmont Natural Gas Tennessee et les besoins généraux de l'entreprise

** La société s'attend à ce que la transaction soit conclue au cours du troisième trimestre fiscal

** La vente simplifie la composition de nos activités, améliore notre profil de risque et accroît la visibilité des bénéfices à long terme", a déclaré Scott Doyle, directeur général de SR

** La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour 2027 soit compris entre 5,40 $/action et 5,60 $/action, par rapport aux prévisions précédentes de 5,65 $/action à 5,85 $/action

** Jusqu'à la dernière clôture, le SR a augmenté de 9,7 % depuis le début de l'année