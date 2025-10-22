 Aller au contenu principal
Spineway change de distributeur pour ses prothèses ESP en Australie
information fournie par AOF 22/10/2025 à 10:25

(AOF) - Spineway a annoncé la conclusion d’un accord avec Evolution Surgical. Ce dernier sera chargé de la distribution exclusive des prothèses discales ESP en Australie à partir du 25 octobre. Orthotech, l’ancien distributeur sur cette zone assurera, en collaboration avec Evolution Surgical, la transition auprès des clients. Orthotech, qui a soutenu la gamme ESP depuis plus d’une décennie, estime que le succès futur du produit repose entre les mains d’une organisation plus importante et disposant d’une équipe clinique nationale.

Sam Scott-Young, président-directeur général d'Orthotech l'ancien distributeur, a déclaré : "nous croyons fermement en la technologie ESP. Je la soutiens personnellement, ayant moi-même bénéficié de cette prothèse".

Les prothèses discales CP-ESP et LP-ESP font partie des solutions de préservation du mouvement les plus fiables et les plus largement implantées en Australie, offrant des performances biomécaniques avancées et des résultats cliniques à long terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SPINEWAY
0,1370 EUR Euronext Paris -2,14%
