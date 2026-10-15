Spineway à la peine au troisième trimestre

Spineway a enregistré un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros au troisième trimestre 2026, contre 3 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 25%. Le spécialiste des implants destinés au traitement des pathologies de la colonne vertébrale reste pénalisé par des difficultés d'approvisionnement auprès de certains sous-traitants, malgré une dynamique commerciale jugée globalement favorable.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus du groupe ressortent ainsi à 8 millions d'euros, en repli de 7%.

Les performances demeurent contrastées selon les régions. En France, les ventes progressent de 4%, à 3,9 millions d'euros, tandis que l'Europe accuse un léger recul de 3%, à 1,6 million d'euros. L'Asie se distingue avec une croissance de 27%, à 1,9 million d'euros, portée par l'arrivée de nouveaux clients et le succès des prothèses discales. À l'inverse, l'Amérique latine enregistre une contraction de 33%, à 1,9 million d'euros, affectée par les tensions sur les approvisionnements et un ralentissement temporaire lié à plusieurs échéances électorales. Au Moyen-Orient et en Afrique, les ventes reculent de 25%, à 0,3 million d'euros, malgré un rebond au troisième trimestre.

Par ailleurs, Spineway a annoncé la nomination d'Erwan Martin, jusqu'ici directeur financier, au poste de directeur général adjoint depuis le 1er octobre 2026. Il épaulera désormais la direction générale dans le pilotage du groupe et la mise en oeuvre de sa stratégie de développement.

Spineway publiera son chiffre d'affaires annuel 2026 le 26 janvier 2027.