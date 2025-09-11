SpineGuard : résultats semestriels et financement obligataire de 1 million d'euros

(AOF) - Au premier semestre, SpineGuard a vu son chiffre d’affaires reculer de 13,29 %, à 2,12 millions d’euros, en raison notamment d’un repli de 17,1 % des revenus aux États-Unis. Cette baisse outre-Atlantique est liée à la transformation progressive du modèle commercial dans le pays où SpineGuard est passé d’une vente en direct à un modèle de distribution dans le cadre de son partenariat stratégique avec Omnia Medical. Le résultat opérationnel s’est amélioré en passant de -1,612 million d’euros, à - 742 000 euros.

La même tendance a été observée pour la perte nette, qui s'est sensiblement réduite de 1,602 à 1,083 million d'euros. Au 31 août 2025, la société qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgicale disposait d'une trésorerie de 591 000 euros.

Au niveau de ses perspectives, SpineGuard compte poursuivre ses efforts afin d'atteindre l'équilibre opérationnel fin 2026, et la transformation progressive de son modèle aux États-Unis devrait y contribuer significativement.

En parallèle à ses résultats semestriels, SpineGuard a annoncé un financement obligataire auprès du fonds luxembourgeois, Hexagon Capital Fund, pour un montant de fonds levés maximum de 1 million d'euros. Avec ces fonds, ses projections commerciales et financières, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS