 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 804,79
+0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SpineGuard : résultats semestriels et financement obligataire de 1 million d'euros
information fournie par AOF 11/09/2025 à 10:14

(AOF) - Au premier semestre, SpineGuard a vu son chiffre d’affaires reculer de 13,29 %, à 2,12 millions d’euros, en raison notamment d’un repli de 17,1 % des revenus aux États-Unis. Cette baisse outre-Atlantique est liée à la transformation progressive du modèle commercial dans le pays où SpineGuard est passé d’une vente en direct à un modèle de distribution dans le cadre de son partenariat stratégique avec Omnia Medical. Le résultat opérationnel s’est amélioré en passant de -1,612 million d’euros, à - 742 000 euros.

La même tendance a été observée pour la perte nette, qui s'est sensiblement réduite de 1,602 à 1,083 million d'euros. Au 31 août 2025, la société qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgicale disposait d'une trésorerie de 591 000 euros.

Au niveau de ses perspectives, SpineGuard compte poursuivre ses efforts afin d'atteindre l'équilibre opérationnel fin 2026, et la transformation progressive de son modèle aux États-Unis devrait y contribuer significativement.

En parallèle à ses résultats semestriels, SpineGuard a annoncé un financement obligataire auprès du fonds luxembourgeois, Hexagon Capital Fund, pour un montant de fonds levés maximum de 1 million d'euros. Avec ces fonds, ses projections commerciales et financières, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SPINEGUARD
0,0850 EUR Euronext Paris -2,52%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le mathématicien Stéphane Mallat, professeur au Collège de France, le 6 février 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    La médaille d'or 2025 du CNRS au mathématicien Stéphane Mallat
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:37 

    La médaille d'or 2025 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a distingué jeudi le mathématicien Stéphane Mallat pour ses travaux sur le stockage des données qui font de lui un acteur phare de l'intelligence artificielle. Professeur ... Lire la suite

  • Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:28 

    Un homme est en garde à vue jeudi matin au lendemain de trois interpellations dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans retrouvée en mai dans la Vienne, a-t-on appris auprès du parquet et d'une source proche du dossier. Selon le quotidien ... Lire la suite

  • L'entrée de la mosquée Islah, à Montreuil, à la périphérie de Paris où plus tôt dans la matinée des têtes de cochon ont été découvertes, le 9 septembre 2025 en Seine-Sain-Denis ( AFP / Bertrand GUAY )
    Face aux actes antimusulmans, une association réclame des "états généraux"
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:00 

    Des "états généraux" pour répondre aux actes antimusulmans: dans un entretien à l'AFP, Bassirou Camara, président de l'Addam, une association proposant depuis le printemps une plateforme de signalement de ce type d'actes, juge urgent d'écouter l'anxiété de la communauté ... Lire la suite

  • ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )
    Recyclage des déchets: le fondateur de Paprec prend sa retraite
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 10:58 

    Le fondateur du groupe Paprec, leader français du recyclage des déchets, Jean-Luc Petithuguenin, a annoncé mercredi soir son "départ en retraite" pour raisons de santé, à 68 ans, sur le site internet du groupe. "Je regrette que mes médecins m'obligent à ralentir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank