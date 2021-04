SpineGuard renforce sa plateforme technologique DSG® avec la validation de brevets français et européen sur la mesure de la qualité osseuse

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 20 avril 2021 - 18h00 CEST - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce l'intention de délivrer, par les offices français et européen des brevets, un brevet qui décrit l'utilisation de la technologie DSG® comme moyen de mesure de la qualité osseuse. Ces prochaines délivrances viendront s'ajouter aux cinq brevets déjà obtenus sur cette application aux États-Unis, en Chine, au Japon, à Singapour et au Mexique.