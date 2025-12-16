SpineGuard réalise une levée de fonds

(AOF) - SpineGuard a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 1,2 million d’euros. L’opération a été réalisée par la création de 10 705 794 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,112 euro. Les fonds levés serviront à renforcer la structure financière de l’entreprise et de sécuriser le financement de la société dédiée aux dispositifs médicaux de guidage chirurgical.
