SpineGuard : Réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d’environ 1 M€

PARIS (France), le 31 mars 2025 – 7h00 (CEST) – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux (la « Société »), annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d’Actions Nouvelles avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (« DPS ») des actionnaires dont la souscription s’est déroulée du 18 au 26 mars 2025 (l’ « Augmentation de Capital ») avec la levée d’environ 1 M€.



