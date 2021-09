SpineGuard publie ses résultats du premier semestre 2021

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS (France) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 15 septembre 2021 - 18h00 (CEST) - SpineGuard (FR0011464452-ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce ses résultats du premier semestre de l'exercice en cours, clos au 30 juin 2021 et arrêtés par le Conseil d'administration tenu le 15 septembre 2021.