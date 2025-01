SpineGuard : le chiffre d'affaires a progressé de 8% en 2024

(AOF) - "Le chiffre d’affaires consolidé de SpineGuard est en croissance de 8% sur l’ensemble de l’exercice 2024 par rapport à l’année 2023 " à 4,65 millions d'euros. Cette medtech qui déploie sa technologie digitale DSG de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux souligne qu’aux États-Unis, son chiffre d'affaires de l’exercice 2024 a progressé de 20% sur un an. Elle attribue cette évolution à des commandes significatives de la part d’Omnia Medical, et à la reprise en direct des comptes pédiatriques couverts par Wishbone Medical.

En 2025, SpineGuard annonce qu'elle continuera de soutenir la croissance de ses ventes en s'appuyant sur l'introduction de ses nouveaux produits sur le marché, comme le PediGuard Fileté pour la correction des scolioses par voie antérieure récemment marqué CE, et le dispositif PsiFGuard codéveloppé avec Omnia Medical- pour la fusion sacro-iliaque récemment homologué par la FDA. La medtech poursuit par ailleurs l'enregistrement de l'ensemble de sa gamme PediGuard en Chine.

À ce jour le principe de continuité d'exploitation a été retenu par le conseil d'administration au regard du niveau de la trésorerie consolidée, des équivalents de trésorerie, des encaissements prévisionnels, de la poursuite de sa croissance commerciale, de la récente signature d'un contrat obligataire d'un montant maximum d'1 million d'euros et des mesures mises en oeuvre par la direction pour assurer le financement de la société.

