SpineGuard lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 1,3 M€ pouvant être porté à 1,5 M€

PARIS (France), le 12 mars 2025 – 7h00 (CET) – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux (la « Société »), annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant de 1.265.653,35 € par l’émission de 8.437.689 actions nouvelles, pouvant être porté à un maximum de 1.455.501,30 € en cas d’émission de 1.265.653 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix unitaire de 0,15 €, représentant une décote faciale de 18,92 % par rapport au cours de clôture du 11 mars 2025 (0,1850 €), avec une parité de 8 actions nouvelles pour 53 actions existantes (l’ « Augmentation de Capital »).



Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



Ce communiqué et les informations qu’il contient ne doivent pas être distribués, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie.