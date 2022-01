SpineGuard et WishBone annoncent la signature d’un accord de distribution exclusive pour les centres orthopédiques pédiatriques aux États-Unis

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS (France), WARSAW (Indiana, États-Unis) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 6 janvier 2022 – 18h00 (CET) – SpineGuard (FR0011464452–ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et WishBone Medical, entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux pour l’orthopédie pédiatrique, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de distribution exclusive du dispositif PediGuard dans les centres orthopédiques pédiatriques aux États-Unis.