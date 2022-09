SpineGuard et Omnia Medical annoncent un partenariat stratégique en chirurgie vertébrale adulte aux Etats-Unis

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



PARIS, BOULDER (Colorado, USA), MORGANTOWN (Virginie Occidentale, USA), le 12 septembre 2022 à 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des techniques chirurgicales cliniquement prouvées, annoncent la signature d’un accord de co-développement et de commercialisation exclusive dans le domaine de la chirurgie du rachis de l’adulte aux Etats-Unis.



Prochain communiqué financier de SpineGuard : Résultats financiers du premier semestre 2022, le 15 septembre 2022 après clôture des marchés.