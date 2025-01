SpineGuard et Omnia Medical annoncent la signature de l’extension de leur partenariat stratégique

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



>> Elargissement du périmètre de l’accord initial à d’autres produits et géographies

>> Transfert de personnel et ressources en soutien au lancement des produits Omnia, y compris le PsiFGuard, aux Etats-Unis



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des techniques chirurgicales cliniquement prouvées, annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique par la signature d’un nouvel accord incluant le transfert de personnel de SpineGuard Inc vers Omnia Medical pour soutenir le lancement des produits Omnia, y compris le PsiFGuard aux Etats Unis et l’extension progressive du périmètre de leur collaboration à d’autres produits et géographies.