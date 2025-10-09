 Aller au contenu principal
SpineGuard en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026
information fournie par AOF 09/10/2025 à 18:21

(AOF) - SpineGuard a dévoilé un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 en repli de 34,4%, à 770 000 euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, il s'établit à 2,89 millions d'euros, en baisse de 20,1%. L'activité sur le marché américain est en recul de 25% à la fin du troisième trimestre, mais en croissance de 1% en Europe et de 30% en Asie. La position de trésorerie au 30 septembre 2025 s'élève à 618 000 euros. SpineGuard estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026.

"SpineGuard poursuit ses efforts dans le but d'atteindre l'équilibre opérationnel fin 2026. La transformation progressive de son modèle commercial aux États-Unis va y contribuer significativement. L'opération de cession de SpineGuard Inc. à Omnia Medical en cours, reste soumise à des conditions suspensives usuelles, principalement l'apurement des emprunts obligataires souscrits auprès des sociétés Norgine Venture et Harbert European Growth dont la dernière mensualité est en janvier 2026", précise un communiqué de la société qui déploie une technologie digitale de guidage chirurgical par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SPINEGUARD
0,1730 EUR Euronext Paris -5,98%
