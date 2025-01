Spineguard : conclusion d’un financement obligataire d’un montant maximal d’1 million d’euros

(AOF) - La medtech Spineguard annonce la conclusion d’un financement obligataire auprès du fonds luxembourgeois, Hexagon Capital Fund, d’un montant maximal d’1 million d’euros et la réception de 100 000 euros pour soutenir la commercialisation de ses deux nouveaux produits munis de la technologie DSG : PediGuard Fileté pour la voie antérieure et PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros, arrivera à échéance à l'issue d'une période de 24 mois à compter de sa date d'émission et sera amortie sur une base trimestrielle.

Les obligations porteront un intérêt annuel de 12%, payables trimestriellement.

