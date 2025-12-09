 Aller au contenu principal
SpineGuard annonce une augmentation de capital avec une décote de près de 26%
information fournie par AOF 09/12/2025 à 09:13

(AOF) - SpineGuard a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et la mise en œuvre d’un délai de priorité des actionnaires. Cette levée de fonds, d’un montant brut initial de 1,6 million d’euros, sera réalisée par l’émission de 14,274 millions d’actions nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1,840 million d’euros avec l’émission de 16,415 millions actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Le prix unitaire sera de 0,112 euro par titre, soit une décote faciale de 25,93% par rapport au cours de clôture du 8 décembre.

Valeurs associées

SPINEGUARD
0,1186 EUR Euronext Paris -21,56%
