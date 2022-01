SpineGuard annonce son chiffre d’affaires 2021

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



- Croissance du chiffre d’affaires de +37% au T4 hors des États-Unis

- Horizon de trésorerie jusqu’à fin 2023

- Tenue d’un webinaire le 27 janvier à 11h00



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 31 décembre 2021.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Dans la lignée des trimestres précédents, nous affichons une forte croissance en dehors des Etats-Unis grâce à une excellente dynamique en Europe et en Amérique Latine malgré la crise sanitaire. Aux Etats-Unis, notre activité commerciale a été particulièrement affectée par la résurgence de la pandémie, le manque de personnel hospitalier pour faire face et le report de chirurgies électives. Nous sommes néanmoins confiants pour la suite car le renforcement de notre équipe américaine enclenché au printemps dernier et l’accord signé avec WishBone début janvier vont bientôt porter leurs fruits. »