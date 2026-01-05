Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.
SpineGuard annonce son agenda financier 2026
PARIS, et BOULDER (Colorado, Etats-Unis), le 05 janvier 2026 -18h00 CET - SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui son agenda financier 2026.
