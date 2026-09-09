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SpineGuard annonce ses résultats semestriels 2026
information fournie par Boursorama CP 09/09/2026 à 18:00
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Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce ses résultats du premier semestre de l’exercice clos au 30 juin 2026 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 09 septembre 2026.

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026, le 08 octobre 2026 après clôture des marchés.

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