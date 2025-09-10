SpineGuard annonce ses résultats semestriels 2025 et la mise en place d’un financement obligataire

• Amélioration de 54% du résultat opérationnel
• Mise en place d’un financement obligataire d’un montant maximum de 1.000.000 €
PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 10 septembre 2025 – 18h00 (CEST) – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce ses résultats du premier semestre de l’exercice clos au 30 juin 2025 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 10 septembre 2025 et la conclusion d’un financement obligataire d’un montant maximal d’1 million d’euros.
