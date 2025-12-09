Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



SpineGuard annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du DPS et mise en oeuvre d’un délai de priorité des actionnaires d’un montant brut initial de 1,6 M€, sécurisée par des engagements à hauteur de 75% de son montant brut



• Prix de souscription : 0,1120 € par action soit une décote faciale de 25,93% par rapport au cours de clôture de l’action au 8 décembre 2025

• Délai de priorité ouvert du 9 décembre 2025 au 11 décembre 2025 inclus à titre irréductible et réductible au profit des actionnaires de la Société inscrits en compte à l’issue de la séance du 8 décembre 2025

• Période de souscription dans le cadre de l’offre au public et du placement global du 9 décembre 2025 au 11 décembre 2025 inclus

• Augmentation de capital sécurisée par des engagements à titre de garantie pour un montant total de 1,2 M€, soit 75% de l’opération

• Investissement éligible au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession)

• Titres SpineGuard éligibles PEA et PEA PME-ETI