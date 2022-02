SpineGuard annonce la publication de la première étude clinique japonaise sur la technologie DSG®

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui la première étude clinique japonaise quantifiant la performance de DSG. Il s’agit de la 19ème publication scientifique sur sa technologie au plan mondial.



Keri George, Directrice de la recherche clinique et de la formation des chirurgiens pour SpineGuard, déclare : « C’est très satisfaisant de constater que la technologie DSG est adoptée par des chirurgiens japonais et leur permet d’améliorer leurs résultats cliniques dans des cas de déformation vertébrale particulièrement difficiles. »