SpineGuard : 2nde convocation de l’Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2022

Votez via VOTACCESS du 10 juin (09h) jusqu’au 29 juin (15h)



SpineGuard annonce aujourd’hui que, faute de quorum, son Assemblée Générale convoquée le 08 juin 2022 n’a pas pu valablement délibérer.



Les actionnaires sont ainsi avisés ce jour de la tenue d'une Assemblée Générale Mixte sur seconde convocation le jeudi 30 juin 2022 à 10h dans les locaux du cabinet d'avocats Ashurst Paris, situés 18 square Edouard VII, 75009 Paris.



Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par Internet à l'Assemblée Générale sur première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée Générale sur seconde convocation.



Le vote par internet VOTACCESS est disponible et doit être utilisé en priorité. La plateforme de vote sécurisée VOTACCESS sera réouverte le vendredi 10 juin 2022 à 9h00 et à nouveau close le mercredi 29 juin à 15h00