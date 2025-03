Spie: vise une production de plus de 10 MdsE en 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 08:56









(CercleFinance.com) - Spie a généré une production de 9 900,9 millions d'euros, en hausse de +13,7 % en 2024 par rapport à 2023. La croissance organique s'est élevée à +4,3 %.



L'EBITA du Groupe a atteint 712,1 millions d'euros en 2024, soit une augmentation de +21,9 %. La marge d'EBITA s'est élevée à 7,2 %, en hausse de 50 points de base par rapport à 2023.



Le Résultat net ajusté ressort à 420 millions d'euros (+22,0 % par rapport à 2023). Le résultat net (part du Groupe) s'inscrit à 273,2 millions d'euros en 2024 (contre 238,5 millions d'euros en 2023), en hausse de +14,5 %.



Le free cash-flow a atteint de nouveaux sommets, s'établissant au niveau record de 570,1 millions d'euros en 2024, contre 426,8 millions d'euros en 2023.



En 2025, Spie vise une forte croissance totale, portant la production du Groupe bien au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, avec la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue et la poursuite de l'expansion de sa marge d'EBITA.





