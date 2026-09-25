Spie va racheter 2 801 ORNANEs 2028

Spie indique qu'à la suite de la clôture du processus de construction inversé du livre d'ordres, il a accepté le rachat de 2 801 ORNANEs 2028 pour un montant total en principal de 280,1 MEUR, représentant approximativement 70% du nombre total des ORNANEs 2028 initialement émises.

Pour rappel, le groupe de services multitechniques a annoncé, le 22 septembre, une offre de rachat d'une partie de ses ORNANEs 2028. Le prix unitaire final de rachat dans le cadre de cette procédure a été fixé à 138 487 EUR par titre, représentant un montant total d'environ 388 MEUR.

Le règlement-livraison du rachat devrait avoir lieu le 1er octobre et reste conditionné au règlement-livraison de la nouvelle émission obligataire indexée sur des critères de développement durable à échéance 2032, d'un montant de 500 MEUR, qui devrait avoir lieu le 28 septembre.

Les ORNANEs 2028 acquises par Spie dans le cadre du rachat seront annulées. Il est rappelé que la société va procéder, le 22 octobre, au remboursement anticipé des ORNANEs 2028 restant en circulation à l'issue du rachat, soit 1 073 titres.