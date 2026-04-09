Spie va créer un département dédié à la performance des data centers en France
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:25
Cette activité stratégique sera structurée et développée par Eric Pieterarens, directeur du développement data center au sein de Spie Building Solutions, et de Florian Clément, chef du département data center.
La France, troisième hub européen en termes de stockage de données, ambitionne de devenir numéro un dans les années à venir, attirant ainsi les acteurs de la tech et des investissements.
L'Île-de-France, qui occupe déjà la 4ème position européenne, constitue un territoire privilégié pour ce développement.
Alors que le marché des data centers connaît une croissance sans précédent avec un triplement attendu de la capacité de stockage en France entre 2024 et 2030.
Spie Building Solutions structure désormais son offre data center, de la conception à la rénovation, qu'il s'agisse de data center pour des hébergeurs ou des clients finaux.
" Le marché des data centers connaît une croissance exceptionnelle que nous devons saisir avec ambition. C'est un défi passionnant qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de Spie France sur les enjeux de transition numérique, énergétique et industrielle ",a déclaré Eric Pieterarens, directeur du développement datacenter au sein de Spie Building Solutions.
Valeurs associées
|47,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,26% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
Menacé par le changement climatique qui frappe l'Antarctique, le manchot empereur fait désormais partie des espèces "en danger", selon la nouvelle liste de référence établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La population de l'oiseau ... Lire la suite
-
Arrêts maladie : les employeurs pourront prévenir plus facilement les autorités en cas de doute sur un salarié
Les arrêts maladie coûtent 18 milliards d'euros à la Sécu, "et ça augmente d'un milliard d'euros par an". Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a annoncé jeudi 9 avril le lancement d'un "bouton d'alerte" pour les entreprises qui ont des ... Lire la suite
-
Mercedes-Benz a fait état jeudi d'une nouvelle baisse des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu’il procède ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer