Spie: un contrat de maintenance remporté en Angola information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi avoir remporté un contrat de cinq ans portant sur la maintenance d'un complexe pétrolier situé au large des côtes de l'Angola.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie précise que l'accord concerne la maintenance des plateformes 'offshore' Cobo, Pacassa et Palanca du bloc 3/05, à environ 200 km au large de Luanda, exploité par la compagnie publique Sonangol.



Spie indique qu'il a été retenu pour fournir des prestations de maintenance des équipements électriques, mécaniques, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), ainsi que des turbomachines, de l'instrumentation et des systèmes d'automatisme.



Spie rappelle qu'il assurait une partie de la maintenance du bloc depuis 2012.





Valeurs associées SPIE 36,9400 EUR Euronext Paris +0,60%