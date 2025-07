Spie: un chatbot IA pour optimiser les processus internes information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie Suisse a lancé ASKIA, un chatbot innovant basé sur l'IA, fruit de l'intégration de Corporate Software AG en Suisse.



ASKIA, conçu sur la technologie GPT-4o, sert de premier point de contact numérique et permet aux entreprises suisses d'accéder rapidement aux informations internes, réduisant ainsi les recherches longues et fastidieuses.



Doté de deux modes - Entreprise-GPT pour les requêtes internes et Global-GPT pour les besoins généraux - ASKIA interroge directement les bases de données et documents internes. Il se distingue par une interface intuitive multilingue (allemand, français, anglais) et une intégration rapide dans l'IT existante, en quelques heures seulement.



Pierre Savoy, CEO de SPIE Suisse, souligne qu'' ASKIA révolutionne l'accès aux connaissances internes et favorise l'efficacité ainsi que la transformation numérique des entreprises grâce à une technologie de pointe et des normes de sécurité maximales '.







Valeurs associées SPIE 47,2200 EUR Euronext Paris 0,00%