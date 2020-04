Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE subit l'impact du COVID-19 surtout en France Reuters • 29/04/2020 à 07:18









29 avril (Reuters) - SPIE SPIE.PA a publié mercredi les résultats financiers suivants: * 1,6 MILLIARD D'EUROS DE REVENUS AU T1 CONTRE 1,56 MD AU PREMIER TRIMESTRE 2019 * PRODUCTION EN BAISSE ORGANIQUE DE 0,2% * EBITA DE 58,4 MILLIONS D'EUROS CONTRE 56,9 MLNS AU T1 2019, EN HAUSSE DE 2,6% * MARGE D'EBITA STABLE À 3,7 % * 1,4 MILLIARD D'EUROS DE LIQUIDITÉS AU DÉBUT DE 2020 * AUCUNE ÉCHÉANCE DE DETTE AVANT 2023 * IMPACTS DU COVID-19 LOCALISÉS PRINCIPALEMENT EN FRANCE, FORTEMENT AFFECTÉE PAR DES MESURES DE CONFINEMENT DEPUIS MI-MARS * IMPACT PLUS IMPORTANT ATTENDU AU T2 DANS LES PAYS EN CONFINEMENT STRICT * LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE SA RÉMUNÉRATION DE 25% PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT * SPIE N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR 2020 Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +15.08%