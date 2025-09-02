Spie signe un contrat avec TenneT en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 16:45









(Zonebourse.com) - Spie annonce que sa filiale en Allemagne a signé un contrat avec TenneT TSO, le plus grand gestionnaire de réseau de transport d'électricité allemand.



Le groupe va établir le tracé de lignes aériennes à très haute tension d'une longueur totale de plus de 360 kilomètres en Hesse, en Basse-Saxe et en Bavière.



Il comprend le remplacement de lignes de 220 kV par des lignes de 380 kV, la modernisation d'infrastructures existantes avec des conducteurs à haute température et l'installation de nouvelles lignes.



Ces travaux visent à renforcer le réseau et à accroître les capacités de transport de l'électricité issue des énergies renouvelables.



Spie est chargée de définir les tracés détaillés, de déterminer l'emplacement et la hauteur des pylônes ainsi que de planifier les voies d'accès et zones de chantier.



' Nous recensons les différentes exigences, techniques, réglementaires, géologiques et environnementales, et développons des solutions adaptées à chaque tronçon. Nos prestations de planification servent ainsi de base à la mise en oeuvre ultérieure des projets de notre donneur d'ordre TenneT ' , déclare Oliver Reuss, directeur du bureau régional de la division opérationnelle Haute tension de Spie Germany Switzerland Austria. Les prestations comprennent également une documentation détaillée et la réception des travaux achevés.





Valeurs associées SPIE 45,9400 EUR Euronext Paris -2,21%