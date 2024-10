Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: signe un contrat avec Jan De Nul au Danemark information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Spie Global Services Energy, filiale de Spie, annonce la signature par sa division spécialisée dans l'énergie éolienne haute tension, Correll, d'un contrat avec Jan De Nul, leader mondial de la construction maritime.



Correll sera en charge du raccordement et test des câbles d'interconnexion des 72 éoliennes du parc éolien offshore Thor de RWE, constructeur du parc.



Cela implique la production et l'installation de 60 kilomètres de câbles d'exportation sur les 30 kilomètres qui séparent le parc éolien offshore de la côte, et d'environ 200 kilomètres de câbles ' inter-array ' entre les éoliennes.



L'installation en mer et la mise en service de l'ensemble des câbles sont prévues pour 2025.



Une fois le projet achevé en 2027, ce parc de plus d'1 GW deviendra le plus grand champ éolien offshore du Danemark. Il sera capable de produire suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers danois.



Gianluca Petraccia, directeur de la division opérationnelle ' Wind Power ' chez Spie Global Services Energy, a déclaré : ' Ce projet, programmé pour 2025, jouera un rôle clé dans la transition vers des sources d'énergie à faible émission de carbone. '





