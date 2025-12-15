 Aller au contenu principal
Spie signe un accord-cadre européen avec Tesla pour les BESS
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 15:06

Le groupe de services multi-techniques Spie annonce la signature d'un accord-cadre européen, d'une durée de trois ans renouvelable, avec Tesla portant sur la réalisation de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

En s'appuyant sur les solutions Tesla Megapack, Spie interviendra sur un périmètre de prestations techniques à haute valeur ajoutée, telles que la connexion aux réseaux haute et moyenne tension ou l'installation d'équipements auxiliaires.

Cet accord s'applique à l'ensemble des filiales européennes de Spie disposant d'expertises pour l'installation de BESS et renforce la coopération initiée à travers plusieurs projets déjà menés ou en cours en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

L'accord-cadre permettra de standardiser les conditions juridiques et opérationnelles pour l'ensemble des projets Megapack européens installés par Spie. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans d'autres pays, comme la Pologne et l'Allemagne.

Valeurs associées

SPIE
47,9400 EUR Euronext Paris +3,05%
