SPIE signe un accord-cadre européen avec Tesla pour le déploiement de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS)

Cergy, le 15 décembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord-cadre européen avec Tesla portant sur la réalisation de projets de systèmes de stockage d’énergie par batterie (Battery Energy Storage Systems – BESS). Cet accord, d’une durée de trois ans renouvelable, s’applique à l’ensemble des filiales européennes du groupe SPIE disposant d’expertises pour l’installation de BESS et renforce la coopération initiée entre les deux entreprises à travers plusieurs projets déjà menés ou en cours en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Il illustre la capacité du groupe SPIE à piloter des projets stratégiques grâce à une organisation projet structurée.

Un cadre unique pour accompagner la croissance du stockage d’énergie en Europe

Le stockage d’énergie est un maillon essentiel de la transition énergétique, permettant de mieux intégrer la production issue des parcs éoliens et solaires et de stabiliser les réseaux électriques. En s’appuyant sur les solutions Tesla Megapack, SPIE interviendra sur un périmètre de prestations techniques à haute valeur ajoutée, incluant l’ingénierie, la réalisation du Balance of Plant (BoP), la connexion aux réseaux haute et moyenne tension, l’installation d’équipements auxiliaires (systèmes de sécurité, éclairage, détection incendie, vidéosurveillance) et la mise en service des installations.

L’accord-cadre permettra de standardiser les conditions juridiques et opérationnelles pour l’ensemble des projets Megapack européens installés par SPIE. Il couvre aujourd’hui des activités menées en France, et ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans d’autres pays, notamment en Pologne et en Allemagne, où les filiales du groupe disposent déjà de compétences reconnues pour ce type de projets.

Des références solides dans un secteur en pleine expansion

SPIE a déjà contribué, ou contribue actuellement, à plusieurs projets emblématiques de stockage d’énergie intégrant la technologie Tesla Megapack, parmi lesquels :

Ville-sur-Haine (Belgique) – prestations d’installation d’un système de 50MW/200MWh (53 Megapack), fourniture du BoP et de la connexion 150 kV au réseau public ;

Vlissingen (Pays-Bas) – participation au projet « Mufasa », futur plus grand parc BESS des Pays-Bas (372 Megapack, 1,4 GWh) ;

Département de l’Eure (France) – installation d’une unité de BESS de 100 MW/200MWh incluant la création d’un poste électrique 90 kV permettant la connexion au réseau de RTE. Début des travaux septembre 2025 pour une mise en service fin 2026.

Une contribution à la transition énergétique européenne

Ces réalisations positionnent SPIE comme un acteur clé du stockage d’énergie en Europe, capable de mobiliser des expertises multi-pays et d’assurer une exécution homogène dans le respect des standards internationaux les plus exigeants.

En unifiant ses pratiques à l’échelle européenne, SPIE renforce sa capacité à accompagner ses clients dans la décarbonation de leurs infrastructures et à soutenir l’essor d’un mix énergétique plus flexible et résilient.

Tobias Zaers, directeur du développement commercial et du marketing chez SPIE, déclare :

« Cet accord illustre la confiance d’un acteur mondial majeur de l’énergie dans les compétences techniques et l’organisation paneuropéenne de SPIE. Nous avons développé la collaboration entre nos filiales avec un partage systématique des expériences, qui nous permet de capitaliser sur nos expertises nationales. En combinant notre savoir-faire industriel, notre présence locale et cette intelligence collective, nous contribuons activement à la construction d'un modèle énergétique plus durable, fondé sur la fiabilité, la performance et la sobriété. »

