Spie sélectionné pour trois sous-stations en Basse-Autriche
17/12/2025

Le groupe de services multi-techniques Spie annonce avoir été sélectionné par l'opérateur Netz Niederösterreich GmbH pour un contrat d'extension et de réalisation de trois sous-stations en Basse-Autriche.

Les projets de Sarasdorf, Neusiedl an der Zaya et Gföhl vont permettre d'augmenter la quantité d'énergie renouvelable injectée dans le réseau électrique. Les travaux ont commencé en 2025 et devraient se terminer en 2028.

Ces projets font partie du programme de modernisation de Netz Niederösterreich, programme qui prévoit entre autres la nouvelle édification ou le remplacement d'environ 55 sous-stations d'ici à 2034.

