Spie: s'appuie sur les drones pour la conception des réseaux information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Spie rapporte que sa filiale Spie CityNetworks intègre désormais les drones dans la conception des infrastructures 5G afin d'améliorer la sécurité, la gestion des interventions et de réduire son empreinte carbone.



L'utilisation des drones permet d'éviter les travaux en hauteur, de limiter le recours aux équipements lourds et d'optimiser la productivité.



L'entreprise compte 18 dronistes formés et prévoit d'associer l'intelligence artificielle pour analyser automatiquement l'état des infrastructures. Des projets de jumeaux numériques sont également en développement pour une gestion prédictive des réseaux.





