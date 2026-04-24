SPIE : pulvérise la résistance des 48E
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 14:05
L'objectif suivant sera la résistance oblique qui unit les précédents sommets :54,5E le 13 août 2025 puis 53E le 26 février.
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