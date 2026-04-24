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SPIE : pulvérise la résistance des 48E
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 14:05

SPIE pulvérise la résistance des 48E des 10 et 17 avril et s'élance à la reconquête des 50E et pourrait combler dans la foulée le "gap" des 50,45E du 5 mars (niveau qui coïncide avec l'ex-résistance du 5 janvier).
L'objectif suivant sera la résistance oblique qui unit les précédents sommets :54,5E le 13 août 2025 puis 53E le 26 février.


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