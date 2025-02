Spie: programme de rachat d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques pour l'énergie et les communications Spie annonce la finalisation du programme de rachat d'actions initié le 9 janvier et achevé le 3 février, portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1,25 million de ses propres actions.



Visant à compenser partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Share for you 2024 et du plan d'intéressement à long terme, ces actions seront annulées dans les prochaines semaines.





