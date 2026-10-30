SPIE : production +13,7% au T3 avec la contribution des acquisitions

Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes
SPIE a fait état vendredi d'une production en hausse de 13,7% au troisième trimestre, le groupe citant notamment l'accélération de la croissance organique et de la contribution des acquisitions, ainsi que les performances en Allemagne et en Europe du Nord et occidentale.
"En dépit d'une conjoncture macroéconomique et politique toujours plus volatile, nos marchés restent portés par de puissantes tendances de long terme", a salué Markus Holzke, directeur général, cité dans un communiqué du groupe.
Le spécialiste des services de génie, d'énergie et de communication a enregistré 2,89 milliards d'euros de production trimestrielle, dont une croissance organique de 12,5% pour la seule région "North-Western Europe", qui contribue au résultat à hauteur de 562 millions d'euros.
La France connaît également une amélioration, avec une croissance organique de 2,4% et une production trimestrielle de 810,4 millions d'euros.
"La croissance externe a contribué à hauteur de +4,8%, principalement grâce aux acquisitions réalisées en 2026, notamment celle de ROFA en Allemagne, tout en continuant de bénéficier de la contribution des acquisitions réalisées en 2025", détaille SPIE dans un communiqué.
Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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