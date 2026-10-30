 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SPIE : production +13,7% au T3 avec la contribution des acquisitions
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:01

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes

Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes

SPIE a ‌fait état vendredi d'une production en hausse de ​13,7% au troisième trimestre, le groupe citant notamment l'accélération de la croissance organique et de la ​contribution des acquisitions, ainsi que les performances en Allemagne et ​en Europe du Nord ⁠et occidentale.

"En dépit d'une conjoncture macroéconomique et ‌politique toujours plus volatile, nos marchés restent portés par de puissantes tendances de ​long terme", ‌a salué Markus Holzke, directeur général, cité ⁠dans un communiqué du groupe.

Le spécialiste des services de génie, d'énergie et de communication a ⁠enregistré 2,89 ‌milliards d'euros de production trimestrielle, dont une ⁠croissance organique de 12,5% pour la seule ‌région "North-Western Europe", qui contribue au résultat ⁠à hauteur de 562 millions d'euros.

La France ⁠connaît également ‌une amélioration, avec une croissance organique de 2,4% ​et une production ‌trimestrielle de 810,4 millions d'euros.

"La croissance externe a contribué à hauteur ​de +4,8%, principalement grâce aux acquisitions réalisées en 2026, notamment celle de ROFA en ⁠Allemagne, tout en continuant de bénéficier de la contribution des acquisitions réalisées en 2025", détaille SPIE dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SPIE
43,8600 EUR Euronext Paris +0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,34 -12,91%
Pétrole Brent
117,08 +1,23%
CAC 40
7 988,2 +0,23%
SANOFI
79,98 +5,03%
CREDIT AGRICOLE SA
15,03 -1,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank