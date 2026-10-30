SPIE : production +13,7% au T3 avec la contribution des acquisitions

Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes

SPIE a ‌fait état vendredi d'une production en hausse de ​13,7% au troisième trimestre, le groupe citant notamment l'accélération de la croissance organique et de la ​contribution des acquisitions, ainsi que les performances en Allemagne et ​en Europe du Nord ⁠et occidentale.

"En dépit d'une conjoncture macroéconomique et ‌politique toujours plus volatile, nos marchés restent portés par de puissantes tendances de ​long terme", ‌a salué Markus Holzke, directeur général, cité ⁠dans un communiqué du groupe.

Le spécialiste des services de génie, d'énergie et de communication a ⁠enregistré 2,89 ‌milliards d'euros de production trimestrielle, dont une ⁠croissance organique de 12,5% pour la seule ‌région "North-Western Europe", qui contribue au résultat ⁠à hauteur de 562 millions d'euros.

La France ⁠connaît également ‌une amélioration, avec une croissance organique de 2,4% ​et une production ‌trimestrielle de 810,4 millions d'euros.

"La croissance externe a contribué à hauteur ​de +4,8%, principalement grâce aux acquisitions réalisées en 2026, notamment celle de ROFA en ⁠Allemagne, tout en continuant de bénéficier de la contribution des acquisitions réalisées en 2025", détaille SPIE dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)