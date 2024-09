Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: partenariat autour de la poudre de fer aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale néerlandaise, Spie Nederland, va collaborer avec Metalot pour développer une technologie innovante utilisant la poudre de fer comme vecteur d'énergie renouvelable.



Selon Spie, cette poudre, qui émet peu de CO2 et d'oxydes d'azote, pourrait offrir une solution aux entreprises confrontées à des problèmes de congestion du réseau électrique.



Un partenariat a été signé pour réaliser une étude de faisabilité, prenant en compte les dimensions technique, économique et juridique du projet. Metalot se chargera de la conception technique et de la gestion du projet, tandis que Spie Nederland validera les aspects techniques et analysera les coûts.



Spie et Metalot visent à encourager le développement de cette technologie pour réduire l'empreinte carbone des entreprises tout en améliorant leur accès à l'énergie.





Valeurs associées SPIE 35,62 EUR Euronext Paris +0,96%