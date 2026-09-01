SPIE Nucléaire remporte la maintenance des machines de sept centrales nucléaires d'EDF

SPIE Nucléaire annonce avoir remporté trois lots dans le cadre de l'appel d'offres lancé par EDF pour la maintenance des machines tournantes.

Portant sur sept centres nucléaires de production d'électricité (CNPE), ces contrats remportés en groupement avec ORYS Groupe Ortec et Eiffage Energie Systèmes renforcent le rôle clé de SPIE Nucléaire pour répondre aux enjeux de sûreté nucléaire et de transition énergétique.

L'entreprise intervient dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises solidaires (GMES) sur sept sites nucléaires répartis dans trois régions françaises :

Dans le Val-de-Loire, à Chinon, Saint-Laurent et Civaux, en étant mandataire d'un groupement avec Eiffage Energie Systèmes.

Dans le Sud-Ouest, à Blayais et Golfech, en étant mandataire d'un groupement avec ORYS, Groupe Ortec.

Dans le Sud-Est, à Tricastin et Cruas, en étant partenaire d'un groupement avec ORYS, Groupe Ortec.

Au coeur du fonctionnement des centrales nucléaires, les machines tournantes, moteurs, réducteurs, pompes, compresseurs, jouent un rôle essentiel dans les processus de production d'énergie bas carbone.

Du refroidissement des circuits, à la circulation de l'eau des piscines ou de la ventilation, ces équipements sont omniprésents dans les salles des machines et les bâtiments réacteurs.

Dans le cadre de ces contrats, plus de 1 200 tâches différentes sont réalisées par les équipes de SPIE Nucléaire.

" Le renouvellement de ce contrat témoigne de l'expertise multi-technique et de l'engagement quotidien de nos équipes pour garantir la performance et la sûreté des installations nucléaires d'EDF. Nous sommes fiers de contribuer à la production d'une énergie bas carbone, pilotable et durable pour répondre aux besoins énergétiques du pays. " a déclaré Aurélie Luisetti, cheffe de service maintenance mécanique et référente machines tournantes chez SPIE Nucléaire.