 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SPIE Nucléaire remporte la maintenance des machines de sept centrales nucléaires d'EDF
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 16:05
Ajouter Boursorama à vos sources

SPIE Nucléaire annonce avoir remporté trois lots dans le cadre de l'appel d'offres lancé par EDF pour la maintenance des machines tournantes.

Portant sur sept centres nucléaires de production d'électricité (CNPE), ces contrats remportés en groupement avec ORYS Groupe Ortec et Eiffage Energie Systèmes renforcent le rôle clé de SPIE Nucléaire pour répondre aux enjeux de sûreté nucléaire et de transition énergétique.

L'entreprise intervient dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises solidaires (GMES) sur sept sites nucléaires répartis dans trois régions françaises :

Dans le Val-de-Loire, à Chinon, Saint-Laurent et Civaux, en étant mandataire d'un groupement avec Eiffage Energie Systèmes.

Dans le Sud-Ouest, à Blayais et Golfech, en étant mandataire d'un groupement avec ORYS, Groupe Ortec.

Dans le Sud-Est, à Tricastin et Cruas, en étant partenaire d'un groupement avec ORYS, Groupe Ortec.

Au coeur du fonctionnement des centrales nucléaires, les machines tournantes, moteurs, réducteurs, pompes, compresseurs, jouent un rôle essentiel dans les processus de production d'énergie bas carbone.

Du refroidissement des circuits, à la circulation de l'eau des piscines ou de la ventilation, ces équipements sont omniprésents dans les salles des machines et les bâtiments réacteurs.

Dans le cadre de ces contrats, plus de 1 200 tâches différentes sont réalisées par les équipes de SPIE Nucléaire.

" Le renouvellement de ce contrat témoigne de l'expertise multi-technique et de l'engagement quotidien de nos équipes pour garantir la performance et la sûreté des installations nucléaires d'EDF. Nous sommes fiers de contribuer à la production d'une énergie bas carbone, pilotable et durable pour répondre aux besoins énergétiques du pays. " a déclaré Aurélie Luisetti, cheffe de service maintenance mécanique et référente machines tournantes chez SPIE Nucléaire.

Valeurs associées

SPIE
44,3000 EUR Euronext Paris +1,75%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rentrée des classes sans téléphone pour les lycéens français
    Rentrée des classes sans téléphone pour les lycéens français
    information fournie par AFP Video 01.09.2026 17:04 

    Au lycée Louise Labé, dans le 7ème arrondissement de Lyon, des affiches générées par IA annoncent la couleur: "Au lycée, le téléphone n'a pas sa place !".

  • L'astronaute française Sophie Adenot le 13 février 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Troisième sortie dans l'espace 100% féminine pour Sophie Adenot
    information fournie par AFP 01.09.2026 16:53 

    Sophie Adenot a entamé mardi sa troisième sortie hors de la Station spatiale internationale en l'espace de seulement deux semaines, en étant cette fois aux commandes d'une équipe 100% féminine. En tant que leader de la mission, Sophie Adenot est sortie la première ... Lire la suite

  • Une élève arrive pour la rentrée des classes à Paris le 1er septembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    11,6 millions d'élèves de retour en classe, les lycéens privés de portable
    information fournie par AFP 01.09.2026 16:42 

    Les cartables ressortent du placard, mais les portables doivent rester cachés: 11,6 millions d'élèves ont fait mardi leur rentrée, marquée par l'extension de l'interdiction du téléphone au lycée et pour certains par des perturbations après la cyberattaque ayant ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street subit à nouveau la pression des taux d'emprunt
    information fournie par AFP 01.09.2026 16:15 

    La Bourse de New York recule mardi, chahutée pour la deuxième séance consécutive par la montée des taux d'intérêt avec le regain de tensions entre Washington et Téhéran, qui ajoute aux perspectives inflationnistes. Vers 14H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,38%, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 287,93 -0,56%
Pétrole Brent
92,48 +2,00%
BIOPHYTIS
0,0526 -9,47%
SOITEC
110,15 -4,13%
TOTALENERGIES
77,56 +2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank